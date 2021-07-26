Кафельников высказался о противостоянии Весниной и Кудерметовой против украинских теннисисток
12:38
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от противостояния Вероники Кудерметовой и Елены Весниной с Людмилой и Надеждой Киченок на Олимпиаде в Токио.
«Никаких историй между нашими девочками и украинками вообще нет. А так я, конечно, буду болеть за наших. Надеюсь, девочки победят и выйдут в следующую стадию турнира. Не нужно обращать внимания на все остальное. Есть только спортивная составляющая», — сказал Кафельников «СЭ».
Во втором круге российские теннисистки обыграли Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В четвертьфинале Веснина и Кудерметова встретятся с украинскими сестрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченюк.
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