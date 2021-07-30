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Кафельников поздравил Павлюченкову и Рублева с выходом в финал микста на Олимпиаде в Токио

13:18
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Олимпийский чемпион в одиночном мужском разряде Евгений Кафельников поздравил российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с выходом в финал микста на Олимпиаде в Токио.

«Молодцы, Настя и Андрей! Валидольная концовка была», — написал у себя в Twitter Кафельников.

Сегодня, 30 июля Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11) в полуфинале микста на Играх в Японии. В финале российская пара встретится с победителем матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).

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Иван Торопцев все материалы автора

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