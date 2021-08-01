Хачанов: «Зверев отыграл на очень высоком уровне»

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения от немца Александра Зверева (3:6, 1:6) в финале одиночного турнира Олимпиады-2020 отметил игру соперника. По его словам, Зверев показал теннис высокого уровня.

— Не было такого, что у нас игра велась очень быстро. Когда ты проиграл за 20 минут первый сет, сразу с брейком проигрываешь, летишь в одну кассу, конечно, ты можешь что-то сделать: замедлить чуть ход, больше ходить за полотенцем, в туалет выйти, но этого не было. Все было четко по времени, четко по плану. Честно, не думал об этом (о тактических уловках). Не в этом был ключ к игре Зверева. У него сегодня все залетало в корт, принял все, что надо, попал все важные розыгрыши, реально отыграл на очень высоком уровне. Мне где-то не хватило, чтобы я сыграл так же. В этом спорт", — сказал Хачанов.

— Был момент, когда ты обращался к тренерскому штабу. За советом?

— Нет, я просто разозлился. Я знаю, что мне делать, а что делать, если реально не получается. Нет такого, что ты отдаешь свои геймы или свою подачу из-за ошибок. Тут было ощущение, что очень тяжело выиграть розыгрыши не только потому, что я чуть хуже играл, но и потому что он читал игру, угадывал, был быстрее. Были вопросы, что мне делать. Думал, может, тактику поменять, но в финале неожиданно ты не будешь этого делать ни с того, ни с сего. Хотя, если что-то не удается, может, что-то и стоило попробовать. Пытался просто поднять свой уровень, играя примерно то же самое, что я делал в матчах до этого, но не хватило.