Хачанов заявил, что не будет по-особенному готовиться к финалу Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:3, 6:3) и свой выход в финал Олимпиады в мужском одиночном разряде.

— Я не готовился ни к кому конкретно на этот матч, — сказал Хачанов. — И к финалу как-то готовиться не буду. Есть целый день на отдых, восстановление. И это отлично. Я говорил, что хочу бороться за медали. Но для этого надо выиграть 5 матчей. Когда ты в финале, случиться может что угодно. Буду стараться показать максимум.

— Как вам удалось дойти до финала?

— За прошедший год у меня было несколько обидных поражений, это давило морально. Но я начал работать на максимуме, поднимал свою психологию. Это важный компонент, необходимо уметь настраиваться по-разному на разные ситуации. Я работал над этой частью, очень доволен, что это воплотилось в жизнь. Ты не можешь забыть, как играть в теннис, но нужно уметь использовать свои преимущества в различных ситуациях.

В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).