Хачанов: «Я был готов до матча, во время матча. Зверев реально сыграл лучше»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что был на все 100 процентов готов к финалу с немцем Александром Зверевым на Олимпиаде в Токио (Япония).

Россиянин завоевал серебряную медаль турнира.

— Во время матча Кареньо-Бусты Даниил Медведев закричал: «Он так вообще никогда не играл». Не было сегодня такого ощущения и по поводу Зверева, что он не ошибается?

— Было такое ощущение. В этом и есть в какой-то степени прелесть тенниса. Ты все время смотришь не только, как ты играешь, но и на то, как играет соперник. Стараешься найти ключ к игре, может, как тактически сыграть, чтобы переломить ход встречи. Я был весь в матче. Не было такого, что эмоции захватили верх, и ты просто начал паниковать и что-то делать от балды. Такого не было. Я четко знал, что мне нужно делать. Я был готов до матча, во время матча. Зверев реально сыграл лучше. Предыдущие два матча я его тотально обыграл, сегодня он был лучше.