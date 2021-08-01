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Хачанов — о поражении в финале Олимпиады: «Зверев провел фантастический матч»

13:11
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов после поражения от немца Александра Зверева (3:6, 1:6) в финале одиночного мужского турнира Олимпиады-2020 прокомментировал итоги своего выступления.

Ранее, 1 августа, 25 -летний Хачанов проиграл 24-летнему Звереву и стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Зверев провел фантастический матч. У меня был такой же план на игру, как и всегда, но он просто играл лучше. Понимал, что это финал, что игра за золото, но оппонент был сильнее. Больше нечего сказать.

Каждый матч — отдельная история. В Монреале я выиграл 6:3, 6:3. Сегодня я пытался держать подачу, бороться на его подаче. Но он, повторюсь, сыграл невероятно. Он пятый или шестой в мире сейчас — что тут сказать. Сегодня он был сильнее, в предыдущих матчах сильнее был я", — сказал Хачанов.

Олимпиада в Японии началась 23 июля и завершится 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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