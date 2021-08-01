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Хачанов: «Есть осадок, сейчас расстроен, злость и все такое»

13:55
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Российский теннисист Карен Хачанов после поражения от немца Александра Зверева (3:6, 1:6) в финале одиночного турнира Олимпиады-2020 отметил, что турнир можно считать успешным, однако остался осадок.

«Бессмысленно анализировать, что могло бы быть. Надо всегда делать выводы, — отметил Хачанов. — Понятное дело, надо отдавать себе отчет, что сделано правильно, а что могло быть лучше. В любом случае это успешный турнир для меня, успешный турнир для страны. Я здесь боролся и бился. Очень рад, что приехал сюда. Конечно, аппетит приходит во время еды, особенно, когда ты в шаге от выигрыша золота. Есть осадок, сейчас расстроен, злость и все такое, но это часть спорта, нормальная реакция.

Если бы мне кто-то сказал, что я приеду сюда и завоюю медаль, то я бы 100% сказал бы: «Отлично. Беру! Дайте сразу». Делаем выводы, успешный турнир. Надеюсь, мне это поможет и придаст уверенность, настрой. Пойду дальше в правильном направлении, буду совершенствоваться. Надеюсь, это принесет больше побед в ближайшем будущем".

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Артем Калинин все материалы автора

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