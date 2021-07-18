Гауфф заразилась коронавирусом и не сможет выступить на Олимпиаде
22:15
Американская теннисистка Кори Гауфф в Twitter сообщила, что заразилась коронавиурсом. Из-за этого она не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.
17-летняя Гауфф — победительница пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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