Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Гауфф заразилась коронавирусом и не сможет выступить на Олимпиаде

22:15
Кори Гауфф. Фото Twitter
Кори Гауфф. Фото Twitter
Теги:

Американская теннисистка Кори Гауфф в Twitter сообщила, что заразилась коронавиурсом. Из-за этого она не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

17-летняя Гауфф — победительница пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Источник сообщил о возможном назначении Черчесова главным тренером ЦСКА
«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Гельмут Марко: «За такое опасное поведение Хэмилтона нужно отстранять»
Менеджер Хабиба о Махачеве: «Хочу увидеть, как он сломает шею Макгрегору»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное