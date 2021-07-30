Галустян: «Хачанов настоящий топ и зверь»

Известный российский актер и комик Михаил Галустян порадовался за российского теннисиста Карена Хачанова, который вышел в финал Олимпиады в Токио. В полуфинале он обыграл испанца Пабло Каррено-Бусту со счетом 6:3, 6:3.

— Карен Хачанов в финале! Очень рад за парня. Он настоящий топ и зверь. Порадовал всех российских болельщиков. Финал Олимпиады — это достижение на всю жизнь. Золото Олимпиады — это имя в истории.

Будем переживать и болеть за Карена в финале. У него все есть для победы. Он настоящий боец и красавец, — сказал Галустян в интервью «Матч ТВ».

В финале Хачанов встретится с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Последний в полуфинале обыграл лидера рейтинга АТР серба Новака Джоковича.