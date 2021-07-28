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Фетисов назвал провокацией вопрос чилийского журналиста о «клейме обманщиков» Медведеву

11:45
Вячеслав Фетисов. Фото Евгения Матвеева, «СЭ»
Вячеслав Фетисов. Фото Евгения Матвеева, «СЭ»
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Двукратный Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал конфликт чилийского журналиста с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Даниил Медведев.Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»

После матча с Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде». Позже журналист рассказал «СЭ» свою версию произошедшего.

«Так и нужно реагировать. Он все правильно сделал, молодец. Главное, чтобы он (журналист. — Прим. «СЭ») не выбил ребят с того настроя, с которым они приехали на Олимпиаду. Да, провокации всегда есть. Есть всякие люди, идиоты в том числе. У него репутация уже подмочена. С таким безукоризненным поведением, дипломатической реакцией, ответами на грани мужского самолюбия это скоро закончится. Надо потерпеть. Не надо обращать внимания, париться по этому поводу. Надо продолжать делать свое дело. Иначе нас расшатает вся эта история. Потерпим, а потом посчитаем все, что мы выиграли, там уже что угодно пусть говорят», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Фетисов поделился собственным опытом борьбы с психологическим давлением.

«Я играл в хоккей долго. Когда играешь с сильным соперником, как только выведешь его из себя, ты понимаешь, что он уже не сможет играть так, как должен был. Самое главное в спорте — это терпение, одна из составляющих успеха», — добавил депутат.

Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, обыграв Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

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Данил Алешин все материалы автора

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