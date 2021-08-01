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Елена Веснина: «Семья и дети — это самое важное в жизни»

16:04
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Россиянка Елена Веснина заявила, что не будет сильно переживать из-за поражения в финале теннисного олимпийского турнира в миксте.

«Утром дочка спела мне песню «Happy birthday to you». Это было очень мило. Семья и дети — это самое важное в жизни», — заявила Веснина.

«Немного сложнее быть одновременно и мамой, и теннисисткой. Сложная работа быть матерью. Я знаю, что значит поддержка, что быть матерью — это достижение, что после всех неудач, что бы ни было, семья и дети — самая важная часть в жизни. Это всегда мне помогает после поражений. Дочка почти всегда со мной, она пытается танцевать, петь. Не могу дождаться момента, когда приеду домой и обниму ее», — подчеркнула Веснина.

Весниной 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой.

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Артем Калинин все материалы автора

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