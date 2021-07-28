Елена Рыбкина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира
11:41
Представительница Казахстана Елена Рыбкина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира. В матче 1/4 финала она переиграла Гарбинье Мугуруса из Испании — 7:5, 6:1.
Следующей соперницей Рыбакиной станет Белинда Бенчич из Швейцарии.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 7:5, 6:1
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