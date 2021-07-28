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Елена Рыбкина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира

11:41
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Представительница Казахстана Елена Рыбкина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира. В матче 1/4 финала она переиграла Гарбинье Мугуруса из Испании — 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Рыбакиной станет Белинда Бенчич из Швейцарии.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 7:5, 6:1

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Иван Шитик все материалы автора

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