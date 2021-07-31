Джокович и Стоянович снялись с матча за бронзовые медали в миксте на Олимпиаде в Токио

Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за бронзу в теннисном смешанном турнире на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место Стоянович и Джокович должны были встретиться с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом. Таким образом, Барти и Пирс автоматически стали бронзовыми призерами Игр в Японии.

Отметим, что сегодня, 31 июля Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзу в одиночном разряде у мужчин.