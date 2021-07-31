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Джокович и Стоянович снялись с матча за бронзовые медали в миксте на Олимпиаде в Токио

12:57
Новак Джокович и Нина Стоянович. Фото Reuters
Новак Джокович и Нина Стоянович. Фото Reuters
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Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за бронзу в теннисном смешанном турнире на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место Стоянович и Джокович должны были встретиться с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом. Таким образом, Барти и Пирс автоматически стали бронзовыми призерами Игр в Японии.

Отметим, что сегодня, 31 июля Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзу в одиночном разряде у мужчин.

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Иван Торопцев все материалы автора

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