Джокович и Стоянович снялись с матча за бронзовые медали в миксте на Олимпиаде в Токио
12:57
Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за бронзу в теннисном смешанном турнире на Олимпиаде в Токио.
В матче за третье место Стоянович и Джокович должны были встретиться с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом. Таким образом, Барти и Пирс автоматически стали бронзовыми призерами Игр в Японии.
Отметим, что сегодня, 31 июля Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзу в одиночном разряде у мужчин.
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