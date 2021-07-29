Чесноков оценил шансы Павлюченковой и Рублева в полуфинале микста Олимпиады

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» выход российских теннисистов Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева в полуфинал микста на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Я болею за всех. Мне кажется, что у них есть все шансы пройти дальше и даже занять одно из мест на Олимпиаде. У них уже есть шансы на первое, второе или третье место. Рублев играет остро и быстро, девочки не справляются с его скоростью. Что касается их противников в полуфинале, то они не являются парными игроками. Иногда происходит так, что все зависит от одного или двух разыгранных мячей, из которых складывается итог матча», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В четвертьфинале российская пара победила японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

Соперником Павлюченковой и Рублева по полуфиналу станет победитель матча Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция).