Победитель Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на поражение Карена Хачанова от Александра Зверева в финале мужского одиночного разряда по теннису на Олимпиаде в Токио-2020.

«Честно говоря, Зверев очень здорово играл. Я внимательно посмотрел, как он двигался, как он мощно играл, плотно, жестко. Я давно не видел, чтобы он так здорово играл. Думаю, это его лучший матч сезона, — поделился Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой, — У Хачанова были незначительные ошибки. У Карена был один шанс, только один брейк. К Карену нет никаких претензий, потому что он сделал все, что мог. Он так же играл плотно, активно. Но Зверев играл просто феноменально. Если он так будет играть на US Open, то вынесет всех в одну калитку. Он прошел матч против Джоковича, тяжелый матч, и он раскрепостился, его понесло. Чувствовалось, что он был абсолютно весь в матче».

Также Чесноков считает, что финал Олимпиады является хорошим результатом для наших теннисистов.

«Надо отметить, что я не ожидал, что Карен пройдет в финал. Это хороший результат для мужского тенниса, что один из наших игроков представлен был в финале», — добавил спортсмен.

Финальный матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу Зверева.