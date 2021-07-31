Победитель Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на поражение Вероники Кудерметовой и Елены Весниной в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио. Россиянки уступили бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси — 6:4, 4:6, 9:11.

«Это кошмар, вести на тай-брейке 9:5 и проиграть 6 очков подряд, это невероятно обидно. Когда кажется, что игра вот-вот закончится, наши спортсмены начинают играть очень экстремально, и как итог — поражение. Олимпиада раз в четыре года, и проиграть четыре матчбола, надо уметь. Веснина и Кудерметова — очень достойная пара, они были достойны золотой награды Олимпиады, а чемпионский тай-брейк опять все испортил», — сказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Также Чесноков добавил, что нужно отменять чемпионский тай-брейк на Олимпиаде.

«Если Олимпиаду вы делаете раз в четыре года, то делайте матч как раньше — три сета. Когда идет супер тай-брейк, вся игра зависит от одного очка, поэтому нужно на корте биться за каждое очко. Наши девочки расслабились раньше времени и проиграли. Очень обидное поражение, которого быть не должно», — добавил Чесноков.