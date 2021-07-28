Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Чакветадзе считает, что Павлюченкова слишком легко выиграла первые матчи, поэтому проиграла Бенчич

11:38
Теги:

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Анастасии Павлюченковой в матче 1/4 финала олимпийского турнира Токио от Белинды Бенчич (1:6, 6:3, 3:6).

«Настя слишком легко выиграла предыдущие матчи. Не было такой соперницы, которая ее простимулировала и ввела бы в рабочий настрой. Лучше б посложнее, потому что Бенчич оказалась камнем преткновения. Потому что у нее уровень выше, чем у остальных. Насте было бы неплохо через борьбу пройти хотя бы в одном из трех матчей. С Бенчич она свою лучшую игру не показала, не смогла собраться в решающий момент», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Чакветадзе также надеется, что поражение в одиночном разряде подстегнет Павлюченкову в миксте с Андреем Рублевым.

«Все-таки туда за медалями едут. Все еще возможно завоевать медаль в другом разряде. Думаю, что подстегнет, по крайней мере, надеюсь на это», — добавила Чакветадзе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

18374 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Больше 20
39.5%
От 15 до 20
31.1%
От 10 до 15
23.9%
Меньше 10
5.5%
Обсудить опрос

Читайте также

Китай — Россия, 3x3: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
Обставили Америку и Австралию! Российское плавание взлетает к Фудзияме!
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события