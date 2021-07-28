Чакветадзе считает, что Павлюченкова слишком легко выиграла первые матчи, поэтому проиграла Бенчич

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Анастасии Павлюченковой в матче 1/4 финала олимпийского турнира Токио от Белинды Бенчич (1:6, 6:3, 3:6).

«Настя слишком легко выиграла предыдущие матчи. Не было такой соперницы, которая ее простимулировала и ввела бы в рабочий настрой. Лучше б посложнее, потому что Бенчич оказалась камнем преткновения. Потому что у нее уровень выше, чем у остальных. Насте было бы неплохо через борьбу пройти хотя бы в одном из трех матчей. С Бенчич она свою лучшую игру не показала, не смогла собраться в решающий момент», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Чакветадзе также надеется, что поражение в одиночном разряде подстегнет Павлюченкову в миксте с Андреем Рублевым.

«Все-таки туда за медалями едут. Все еще возможно завоевать медаль в другом разряде. Думаю, что подстегнет, по крайней мере, надеюсь на это», — добавила Чакветадзе.