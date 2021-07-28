Чакветадзе назвала теннисиста Медведева героем после его выхода в 1/4 финала Олимпиады

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» победу теннисиста Даниила Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио.

«С Фоньини был очень тяжелый матч. Казалось, что Медведев вот-вот — и упадет, он просто страдал на корте. Для меня он герой, потому что со всеми страданиями он смог взять себя в руки и обыграть соперника. Да, может быть, Фоньини сейчас не в лучшей форме, но все равно его надо было обыграть. Мы знаем, что теннисная Олимпиада может не для всех топов пройти гладко, бывали сюрпризы и в женской, и в мужской сетке», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Анна Чакветадзе также отметила важность победы 25-летнего Медведева, который также боролся с тяжелыми обстоятельствами.

«Он боролся не только с соперником, но и с самим собой, и с обстоятельствами. Было архисложно, но Даня все-таки выиграл, и эта победа дорогого стоит. Дальше после такой победы уже должна быть медаль», — добавила Чакветадзе.

29 июля Медведев сыграет в 1/4 финала олимпийского турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.