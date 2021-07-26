Буста и Джокович прошли в 1/8 финала Олимпиады в Токио
12:15
Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста и серб Новак Джокович обыграли своих соперников во втором круге одиночного разряда Олимпиады. Оба теннисиста прошли в 1/8 финала.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Марин Чилич (Хорватия) 5:7, 6:4, 6:4
Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:3
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