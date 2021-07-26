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Буста и Джокович прошли в 1/8 финала Олимпиады в Токио

12:15
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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста и серб Новак Джокович обыграли своих соперников во втором круге одиночного разряда Олимпиады. Оба теннисиста прошли в 1/8 финала.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Марин Чилич (Хорватия) 5:7, 6:4, 6:4

Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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