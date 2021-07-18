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Берреттини пропустит Олимпийские игры из-за травмы

16:58
Маттео Берреттини. Фото AFP
Маттео Берреттини. Фото AFP
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Финалист «Уимблдона» 2021 года Маттео Берреттини не выступит на Олимпиаде в Токио. У него растяжение мышцы, для восстановления которого требуется 15 дней, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Италии.

Итальянец — пятый игрок топ-10, который пропустит Олимпиаду. До него с турнира снялись Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).

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Иван Шитик все материалы автора

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