Берреттини пропустит Олимпийские игры из-за травмы
16:58
Финалист «Уимблдона» 2021 года Маттео Берреттини не выступит на Олимпиаде в Токио. У него растяжение мышцы, для восстановления которого требуется 15 дней, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Италии.
Итальянец — пятый игрок топ-10, который пропустит Олимпиаду. До него с турнира снялись Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).
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