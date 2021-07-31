Бенчич — о золоте Олимпиады в Токио: «Моя мечта воплотилась в жизнь»
20:33
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио.
«Моя мечта воплотилась в жизнь. Мне сложно описать словами мои эмоции. Конечно, это самое главное достижение в моей карьере.
В последние три дня я не пользовалась телефоном, так что прошу прощения у всех, кому не ответила. Большое спасибо моей семье и команде, которые меня все это время поддерживали.
Сейчас я счастлива и испытываю огромную благодарность за успех, которого смогла добиться в Токио», — цитирует Бенчич AP.
Ранее швейцарские теннисистки ни разу в истории Игр не становились медалистками в одиночном разряде.
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