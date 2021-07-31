Белинда Бенчич стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич выиграла золото Олимпиады в Токио в теннисе в женском одиночном разряде.

В финале она в двух сетах обыграла чешку Маркету Вондроушову — 7:5, 2:6, 6:3.

За 2 часа 30 минут матча Белинда сделала шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Маркета трижды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок.

Бенчич проводила первую Олимпиаду и завоевала первое золото в карьере. Завтра швейцарка сыграет в парном женском финале.

Белинда — первая швейцарка, завоевавшая золотую медаль в женской одиночке. У мужчин в одиночном турнире побеждал Марк Россе.?

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 2:6, 6:3