Сегодня, 25 июля, состоится матч в парном разряде теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Россиянин Андрей Рублев в сыграет против японци Кеи Нисикори. Ранее спортсмены играли друг против друга всего один раз. В первом круге турнира в Цинциннати (США) в 2018 году победу одержал Нисикори — 7:5, 6:3.

Начало матча — в 9.30 по московскому времени. Следить за игрой можно в прямом эфире на сайте канала «Россия 1» по этой ссылке.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр