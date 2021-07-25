Андрей Рублев — Кеи Нисикори: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало
08:30
Сегодня, 25 июля, состоится матч в парном разряде теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Россиянин Андрей Рублев в сыграет против японци Кеи Нисикори. Ранее спортсмены играли друг против друга всего один раз. В первом круге турнира в Цинциннати (США) в 2018 году победу одержал Нисикори — 7:5, 6:3.
Начало матча — в 9.30 по московскому времени. Следить за игрой можно в прямом эфире на сайте канала «Россия 1» по этой ссылке.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //
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