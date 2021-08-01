Андрей Рублев: «До следующей Олимпиады наши карьеры в миксте закончены»
16:20
Российский теннисист Анастасия Андрей Рублев после финала на Олимпиаде в Токио отметил, что пока не собирается продолжать играть в миксте.
— Понравилось ли вам играть микст. Будете ли еще?
— На самом деле, что Насте, что мне нравится больше играть одиночку. Ради этого мы начали играть в теннис. До следующей Олимпиады наши микстовые карьеры закончены. А когда будут снова Игры, думаю, что Настя, что я будем хотеть играть во всех разрядах. Но сейчас будем уже фокусироваться только в одиночке.
Напомним, Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
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