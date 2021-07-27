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Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады

10:37
Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото ОКР Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото ОКР
Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото ОКР
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Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову наложили гипс на руку, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России. Вчера, 26 июля, спортсмен завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг.

«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация, планируется дополнительное обследование. Прогноз для спортивной карьеры благоприятный», — говорится в сообщении.

Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото Telegram-канал.
Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото ОКР

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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