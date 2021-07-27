Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады
10:37
Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову наложили гипс на руку, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России. Вчера, 26 июля, спортсмен завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг.
«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация, планируется дополнительное обследование. Прогноз для спортивной карьеры благоприятный», — говорится в сообщении.
Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото ОКР
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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