Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову наложили гипс на руку, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России. Вчера, 26 июля, спортсмен завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг.

«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация, планируется дополнительное обследование. Прогноз для спортивной карьеры благоприятный», — говорится в сообщении.

Тхэквондисту Храмцову наложили гипс на руку после завоевания золота Олимпиады. Фото ОКР