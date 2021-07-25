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Тхэквондистка Татьяна Минина посвятила серебро Олимпиады «себе любимой»

17:29
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Российская тхэквондистка Татьяна Минина, ставшая серебряным призером Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг, ответила на вопрос, кому она посвящает свой успех.

«Посвящаю себе любимой!» — сказала Минина журналистам.

В финале 24-летняя россиянка уступила 18-летней американке Анастасии Золотич.

«Где-то, может, я застоялась, где-то очень сильно хотела взять балл, немножко необдуманно полетела с ударом рукой и под него пропустила удар ногой. Выиграть, конечно, можно было. До последнего раунда мы шли в притирку», — отметила Минина.

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Илья Андреев все материалы автора

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