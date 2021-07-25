Тхэквондистка Минина рассказала, как муж готовил ее к Олимпиаде: «Бил меня!»

Российская тхэквондистка Татьяна Минина, ставшая серебряным призером Олимпиады в весовой категории до 57 кг, рассказала журналистам о том, как ее готовил к Играм муж — тхэквондист Константин Минин.

«Он максимально тяжелый соперник в спаринггах, но мне это было очень нужно в плане подготовки, — сказала Минина. — Во-первых, потому что он рядом. Во-вторых, он очень хорошо разбирается в тхэквондо, помогал мне просматривать всех соперниц. Еще из-за того, что у него масса побольше... Бил меня на тренировках! (улыбается) Его вклад очень большой в эту медаль».