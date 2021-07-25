Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тхэквондо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тхэквондо

Тхэквондистка Минина рассказала, как муж готовил ее к Олимпиаде: «Бил меня!»

17:31
Теги:

Российская тхэквондистка Татьяна Минина, ставшая серебряным призером Олимпиады в весовой категории до 57 кг, рассказала журналистам о том, как ее готовил к Играм муж — тхэквондист Константин Минин.

«Он максимально тяжелый соперник в спаринггах, но мне это было очень нужно в плане подготовки, — сказала Минина. — Во-первых, потому что он рядом. Во-вторых, он очень хорошо разбирается в тхэквондо, помогал мне просматривать всех соперниц. Еще из-за того, что у него масса побольше... Бил меня на тренировках! (улыбается) Его вклад очень большой в эту медаль».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

Читайте также

«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация
Какая вы мебель по знаку зодиака
Под Москвой маньяк изрезал девушку и скрылся в лесу
В ВОЗ заявили о возможном исчезновении трех видов рака в ближайшее время
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд