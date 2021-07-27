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Российский тхэквондист Хубецов не смог выйти в финал за бронзу на Олимпиаде в Токио

11:44
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Россиянин Алан Хубецов проиграл немцу Доминику Ресселу в утешительном поединке турнира по тхэквондо в категории до 81 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.

Из-за поражения Хубецов не смог выйти в финал за бронзовую медаль Игр.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

Утешительные

Алан Хубецов (Россия) — Доминик Рессел (Германия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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