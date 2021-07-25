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Российская тхэквондистка Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

08:58
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Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россиянка победила Текиат Бен Йессуф из Нигера со счетом 15:10.

В полуфинале Минина встретится с победителем пары Лиюн Чжоу (Китай) — Кимиа Ализаде Зеноорин (команда беженцев). Поединок с участием Мининой состоится сегодня, 25 июля, начало запланировано на 10.05 (мск).

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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