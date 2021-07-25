Российская тхэквондистка Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
08:58
Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале россиянка победила Текиат Бен Йессуф из Нигера со счетом 15:10.
В полуфинале Минина встретится с победителем пары Лиюн Чжоу (Китай) — Кимиа Ализаде Зеноорин (команда беженцев). Поединок с участием Мининой состоится сегодня, 25 июля, начало запланировано на 10.05 (мск).
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю