Российская тхэквондистка Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россиянка победила Текиат Бен Йессуф из Нигера со счетом 15:10.

В полуфинале Минина встретится с победителем пары Лиюн Чжоу (Китай) — Кимиа Ализаде Зеноорин (команда беженцев). Поединок с участием Мининой состоится сегодня, 25 июля, начало запланировано на 10.05 (мск).

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля