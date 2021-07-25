Российская тхэквондистка Минина вышла в финал Олимпиады в Токио
10:53
Российская тхэквондистка Татьяна Минина победила Кимию Ализаде из команды беженцев в полуфинале Олимпиады в Токио.
Россиянка одержала победу в полуфинале турнира в категории до 57 кг со счетом 10:3.
Россия будет представлена в женском финале турнира по тхэквондо на Олимпиаде впервые с 2000 года.
Соперник Мининой по финалу определится в поединке между Анастасией Золотич (США) и Чиа-Линг Ло (Тайвань). Финальная схватка с участием Мининой состоится сегодня, 25 июля, начало — в 15.30 (мск).
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Татьяна Минина (Россия) — Кимия Ализаде — 10:3
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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