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Российская тхэквондистка Минина вышла в финал Олимпиады в Токио

10:53
Татьяна Минина (справа). Фото AFP
Татьяна Минина (справа). Фото AFP
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Российская тхэквондистка Татьяна Минина победила Кимию Ализаде из команды беженцев в полуфинале Олимпиады в Токио.

Россиянка одержала победу в полуфинале турнира в категории до 57 кг со счетом 10:3.

Россия будет представлена в женском финале турнира по тхэквондо на Олимпиаде впервые с 2000 года.

Соперник Мининой по финалу определится в поединке между Анастасией Золотич (США) и Чиа-Линг Ло (Тайвань). Финальная схватка с участием Мининой состоится сегодня, 25 июля, начало — в 15.30 (мск).

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Татьяна Минина (Россия) — Кимия Ализаде — 10:3

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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