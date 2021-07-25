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Россиянка Минина вышла в четвертьфинал турнира по тхэквондо на Олимпиаде

05:15
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Россиянка Татьяна Минина вышла в четвертьфинал турнира по тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

В категории до 57 кг Минина победила Фани Тцели из Греции со счетом 15:7.

В четвертьфинале россиянка встретится с Текиат Бен Йессуф из Нигера. Поединок состоится сегодня, 25 июля, начало запланировано на 8:12 (мск).

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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