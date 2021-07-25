Россиянка Минина вышла в четвертьфинал турнира по тхэквондо на Олимпиаде
05:15
Россиянка Татьяна Минина вышла в четвертьфинал турнира по тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
В категории до 57 кг Минина победила Фани Тцели из Греции со счетом 15:7.
В четвертьфинале россиянка встретится с Текиат Бен Йессуф из Нигера. Поединок состоится сегодня, 25 июля, начало запланировано на 8:12 (мск).
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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