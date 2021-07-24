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Россия завоевала в Токио пятую олимпийскую медаль в тхэквондо. Но золота пока нет

15:37
Михаил Артамонов. Фото Getty Images
Михаил Артамонов. Фото Getty Images

Михаил Артамонов выиграл бронзу в весовой категории до 58 кг и принес России пятую олимпийскую медаль в тхэквондо.

Ранее в этом виде единоборств, включенном в олимпийскую программу в 2000 году, призерами становились Наталья Иванова, Анастасия Баршыникова и Алексей Денисенко, который выиграл медали разных Игр в разных весовых категориях.

Российские тхэквондисты, которые выиграли медали Олимпиады

Турнир

Город

Спортсмен

Категория

Медаль

2000

Сидней

Наталья Иванова

свыше 67 кг

Серебро

2012

Лондон

Анастасия Барышникова

свыше 67 кг

Бронза

2012

Лондон

Алексей Денисенко

до 58 кг

Бронза

2016

Рио-де-Жанейро

Алексей Денисенко

до 68 кг

Серебро

2020

Токио

Михаил Артамонов

до 58 кг

Бронза

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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