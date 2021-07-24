Россия завоевала в Токио пятую олимпийскую медаль в тхэквондо. Но золота пока нет

Михаил Артамонов выиграл бронзу в весовой категории до 58 кг и принес России пятую олимпийскую медаль в тхэквондо.

Ранее в этом виде единоборств, включенном в олимпийскую программу в 2000 году, призерами становились Наталья Иванова, Анастасия Баршыникова и Алексей Денисенко, который выиграл медали разных Игр в разных весовых категориях.

Российские тхэквондисты, которые выиграли медали Олимпиады