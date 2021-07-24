Россия завоевала в Токио пятую олимпийскую медаль в тхэквондо. Но золота пока нет
15:37
Михаил Артамонов выиграл бронзу в весовой категории до 58 кг и принес России пятую олимпийскую медаль в тхэквондо.
Ранее в этом виде единоборств, включенном в олимпийскую программу в 2000 году, призерами становились Наталья Иванова, Анастасия Баршыникова и Алексей Денисенко, который выиграл медали разных Игр в разных весовых категориях.
Российские тхэквондисты, которые выиграли медали Олимпиады
|
Турнир
|
Город
|
Спортсмен
|
Категория
|
Медаль
|
2000
|
Сидней
|
Наталья Иванова
|
свыше 67 кг
|
Серебро
|
2012
|
Лондон
|
Анастасия Барышникова
|
свыше 67 кг
|
Бронза
|
2012
|
Лондон
|
Алексей Денисенко
|
до 58 кг
|
Бронза
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Алексей Денисенко
|
до 68 кг
|
Серебро
|
2020
|
Токио
|
Михаил Артамонов
|
до 58 кг
|
Бронза
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