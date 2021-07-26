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Олимпийский чемпион Храмцов взял золото с рецидивом травмы руки: видео

19:54
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Россиянин Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио, рассказал о выступлении с переломом руки.

Спортсмен пояснил, что в мае получил травму на чемпионате Европы, и на спаррингах за две недели до Олимпийских игр снова повредил руку.

В финале соревнований в весовой категории до 80 килограммов Храмцов одолел представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счетом 20:9 в пользу россиянина, успех которого стал историческим. Ранее никто из российских спортсменов не завоевывал олимпийское золото в тхэквондо.

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Иван Шитик все материалы автора

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