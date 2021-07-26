Олимпийский чемпион Храмцов взял золото с рецидивом травмы руки: видео

Россиянин Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио, рассказал о выступлении с переломом руки.

Спортсмен пояснил, что в мае получил травму на чемпионате Европы, и на спаррингах за две недели до Олимпийских игр снова повредил руку.

? Максим Храмцов — настоящий герой. В мае он сломал руку, успел восстановиться и поехать на Игры, но сегодня, в первом поединке, случился рецидив.



Несмотря на боль он дошёл до финала и взял своё полностью заслуженное золото ? pic.twitter.com/eK6L45m02t — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 26, 2021

В финале соревнований в весовой категории до 80 килограммов Храмцов одолел представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счетом 20:9 в пользу россиянина, успех которого стал историческим. Ранее никто из российских спортсменов не завоевывал олимпийское золото в тхэквондо.