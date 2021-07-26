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Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов бился на турнире со сломанной рукой

19:31
Максим Храмцов. Фото Reuters
Максим Храмцов. Фото Reuters
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Российский тхэквондист Максим Храмцов в первом бою на Олимпиаде в Токио сломал руку, но это не помешало ему выиграть все четыре поединка и взять золото весовой категории до 80 кг.

При этом, по словам Храмцова, незадолго до Олимпиады он получил перелом на этой же руке (кисть руки).

«Поехал бы на Олимпиаду в любом случае, — сказал он журналистам. — Просто старался эту травму побыстрее залечить. Кушал кальций, делал укрепляющие упражнения после того, как снял лангетку. Был уверен, что все будет нормально. И все было хорош, пока за две-три недели до выезда в Токио я не почувствовал боль в руке после удара. Не придал этому значения, а тут в первом бою мой кулак попал на кулак соперника, рука соскочила... По симптомам — то же самое, что было тогда».

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Илья Андреев все материалы автора

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