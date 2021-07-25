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«Будем самыми счастливыми людьми на Земле». Тренер Мининой оценил ее выступление на Олимпиаде

16:32
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Тренер серебряного призера Олимпиады в Токио тхэквондистки Татьяны Мининой — Александр Энс — дал оценку ее выступлению на Играх.

«Серебро для нас — отличный результат, — сказал Энс журналистам в Токио. — Мы полностью довольны. Конечно, легкий осадок есть — сейчас, после финала. Но, думаю, завтра мы будем самыми счастливыми людьми на Земле».

В финале женского турнира в весовой категории до 57 кг 24-летняя Минина проиграла 18-летней американке Анастасии Золотич.

«Можно было выиграть, — отметил тренер. — Пришлось рисковать — вы видели, по истечении двух раундов счет был равным. Но нужно было что-то делать, все-таки один балл мы проигрывали — было 13:14. Рисковали, нарвались, а если нарвались — то нужно еще больше рисковать, открываться. Соперника была довольно закрытой. И получилось так, что в концовке сработали под нее. Это была вынужденная мера».

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Илья Андреев все материалы автора

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