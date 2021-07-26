Тхэквондист Артамонов рассказал, как прошел его день рождения в Токио

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов рассказал, как отпраздновал свой день рождения в Токио.

«20 июля в этот день я находился в Токио, и я тогда гонял вес, поэтому я особо не отпраздновал. Просто получил поздравления. На этом все», — сказал Артамонов «СЭ» после прилета в Россию.

В одном из своих интервью Артамонов отмечал, что любит ходить в «Макдональдс» после взвешивания.

«В Токио не удалось поесть в «Макдональдс», так как на олимпийской базе его не было, а так бы зашел, конечно же», — ответил Артамонов на вопрос о том, была ли такая возможность поесть фастфуд в Токио.