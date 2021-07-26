Артамонов: «Попробую завоевать золото на следующих Олимпийских играх»
19:09
Призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов сообщил, что будет стремиться к завоеванию золотой медали на следующих Олимпийских играх.
«Попробую завоевать золото на следующих Олимпийских играх. Всегда такие мысли есть», — сказал Артамонов «СЭ».
24-летний Артамонов стал бронзовым призером, победив аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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