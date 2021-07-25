Олимпийский турнир по настольному теннису превратился в чемпионат Китая. Как Игры теряют свою суть

Пингпонгисты Китая, разъединяйтесь!

В понедельник на Играх в Токио состоится первый медальный розыгрыш в настольном теннисе: призеры определятся в новой дисциплине — смешанных дуэтов. За золото сразятся представители Китая и Японии. За бронзу — теннисисты из Тайваня и Франции. Причем француженку зовут Юань Цзя Нань. И это никого не удивляет, поскольку для этого вида спорта подобная ситуация — скорее норма, чем нечто особенное. Географическое разнообразие здесь поддерживается радикальным образом — китайцы просто выступают под флагами разных стран.

Все флаги в гости

Большинство олимпийских видов спорта не слишком популярны у широкой публики. Точнее так: какие-то виды популярны в одних регионах планеты, какие-то — в других. К примеру, большинству европейцев совершенно параллелен бейсбол или, допустим, настольный теннис. Между тем в Азии пинг-понг безумно популярен, и от игроков в него — выступать легко можно до 40+ лет — некуда деваться. Тем интереснее посмотреть, как выкручиваются с необходимостью формировать команды по этому виду спорта в Европе и Северной Америке.

Настольный теннис на Олимпийских играх стал еще более медальным видом спорта, после того как в этом году в программу розыгрыша добавились соревнования в миксте. Больше медалей — выше цена ошибки. А значит, ошибки нужно исключить. К сожалению, для их исключения многие страны прибегают к испытанному, но мало что общего имеющему со спортом и представлением своей страны способу — натурализации. А кто лучше всех играет в пинг-понг? Конечно же, китайцы! Вот им-то и выдают паспорта европейские — и не только — страны. В итоге мы видим в протоколах Олимпиады в Токио настоящую россыпь звонких китайских имен под разнообразными флагами.

У мужчин все еще более-менее адекватно: есть этнические китайцы в сборных Австралии и США, однако не все спортсмены родились в Китае. А вот в женских протоколах творится настоящее безумие. Хань Инь под флагом Германии, Фу Ю — Португалии, Ли Цянь — Польши, Сяосинь Янь — Монако, 58-летняя (на минуточку) Ни Сялянь — Люксембурга, Чжань Мо — Канады, Лю Цзя — Австрии, Цзюан Лю — США. Весело, правда? Причем все этнические китаянки довольно возрастные — чего стоит только почтенный возраст Ни Сялянь. Впрочем, для настольного тенниса возраст 30+ можно считать расцветом карьеры.

Олимпиада теряет свой смысл

Над сборной России по мини-футболу часто шутили из-за обилия бразильцев в составе. Даже натурализация Виктора Ана под Игры в Сочи и Марио Фернандеса для сборной по большому футболу не находили стопроцентной поддержки публики внутри страны. Массовая натурализация просто лишает нацию ее идентичности — а ведь именно в этом суть Олимпийских игр как соревнования между сборными разных стран в самых разных видах спорта.

В чем смысл вот этих вот «Быстрее, выше сильнее» теперь? Если все страны натурализуют китаянок для выступления в настольном теннисе, а бразильянок, допустим, для футбола, россиянок — для художественной гимнастики или синхронного плавания, американок — для участия в баскетбольном турнире... Как будет называться такое соревнование? Не могу сказать, но совершенно точно не Олимпиадой.

Западный мир сошел с ума в попытках уравнять всех и вся, а также навязать каждому свое видение толерантности. Мы уже видели на Играх в Токио обязательных двух знаменосцев обоих гендеров, BLM-акции в женском футболе. Можно быть уверенным, дальше будет только больше. Но зачем? Почему никто не задается этим вопросом?

Нужно включать голову

Национальная идентичность — это прекрасно. Именно в ней и суть абсолютно всех международных соревнований, когда спортсмены из разных уголков мира не просто выясняют, атлеты с какого континента и из какой страны сильнее в каждом конкретном виде спорта, но и знакомят друг друга и болельщиков со своей культурой и традициями. В этом и есть смысл Игр, отсюда и вытекает их неофициальный лозунг «Главное не победа, а участие».

Зачем превращать олимпийский турнир по настольному теннису в открытый чемпионат Китая? Зачем делать из турниров по вольной и греко-римской борьбе первенство Северного Кавказа, а из баскетбольных соревнований — любительский чемпионат США? Какой кайф был наблюдать и болеть за Филипа Бойта — кенийского лыжника на зимних Играх в Нагано! В этом и есть смысл олимпийского движения — преодолеть стереотипы, барьеры и сложности, завоевав право выступить на Олимпиаде и осуществив мечту. А ведь Кении в 1998-м можно было просто натурализовать норвежца.

МОК не может препятствовать натурализации как таковой. Федерации по видам спорта вводят карантин при смене спортивного гражданства, но больше никаких рычагов влияния на эти процессы у Томаса Баха, видимо, нет. И чтобы процесс кочевания спортсменов из одного НОК в другой не стал рутиной, национальным комитетам нужно самим включать ограничительные меры. Иначе, повторюсь, Олимпиада просто потеряет свой смысл.