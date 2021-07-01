«Катюша», картинки с медведями и слово «Россия». Что еще запретят нам на Олимпиаде в Токио?

Новость о запрете российским синхронисткам из-за санкций ВАДА выступать в купальниках с медведями вызвала скандал.

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина огорошила историей о купальниках нашей национальной команды по синхронному плаванию. По словам прославленной спортсменки, перед Олимпиадой-2020 россиянкам пришлось отказаться от идеи изобразить на них медведей, поскольку в МОК сочли, что эти звери ассоциируются с Россией и таким образом будут нарушены условия санкций в отношении нашей страны. «Изображение медведя использовать запретили», — призналась Ромашина в интервью ТАСС. Напомним, что ранее по той же причине российским спортсменам запретили использовать в Токио вместо российского гимна музыку из песни «Катюша».

Почему медведь — это именно Россия?

Напомню, что изначально допинговые санкции в отношении нашей страны, утвержденные Спортивным арбитражным судом, предполагали запрет на двух Олимпиадах (в Токио и в Пекине), а также на чемпионатах мира до декабря 2022 года государственных символов России. Однако затем внезапно оказалось, что к ним относится песня «Катюша» (в которой слово «Россия» не упоминается ни разу). К подобному выводу пришла комиссия CAS. При этом Концерт №1 для фортепиано c оркестром Чайковского почему-то у судей такой прямой ассоциации с нашей страной не вызвал. И это позволило думать о том, что для CAS главное — не смысл, а сама возможность что-либо запретить нашей стране, напомнив ей таким образом о санкциях.

История с медведями на купальниках, видимо, из того же ряда. На официальных флаге и гербе России никаких медведей нет. Этот зверь присутствует на гербах некоторых российских регионов, но точно так же он есть и на символах иностранных городов, например Берлина и Мадрида. Конечно, есть расхожее выражение западных СМИ о «русском медведе», но по той же логике нашим спортсменам и тренерам надо запретить играть на балалайках, пить водку и показываться на людях в ушанках. Все же надо понимать разницу между медийным штампами и официальной госсимволикой. Три года назад в Пхенчхане запреты были более четкими и формальными. А сейчас комиссия CAS, взявшаяся регулировать трактовку санкций, демонстрирует абсолютный субъективизм.

Мы сейчас не в том положении, чтобы спорить с МОК

— Им еще нужно запретить улыбаться Светлане Ромашиной, она тоже ассоциируется с Россией, — прокомментировал запрет комментатор Дмитрий Губерниев. — С 1998 года наша группа не знает поражений. Наши синхронистки — это символ российского спорта, это люди, которые отправляются на Олимпиаду исключительно за победой. Я, как комментатор синхронного плавания, хочу сказать, что команда будет готова невероятно сильно. Никакие запреты и враги не сломят нас. Тренеры у нас великолепные, с нашей команды нужно брать пример всем. Меняется поколение, но неизменным остается одно — максимальный результат. Я очень хочу, чтобы Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой. Я не сомневаюсь, что так и будет.

— Мы давно об этом знаем. Девочкам уже практически сшили новые купальники, — рассказала «СЭ» олимпийская чемпионка Алла Шишкина. — Запрет на медведя — это так странно... Медведь обитает во многих странах, не только в России. Это может быть вообще любой медведь! Гризли, панда и еще кто угодно... Но именно нашей стране запретили. Но мы сейчас не в том положении, чтобы спорить с МОК. Если они прислали указание убрать, то что делать? Будем ждать тогда, когда с нас снимут все ограничения. Мы в раздевалке повозмущались, и все. Главное — это выступить хорошо.

— У нас нет государственной символики с медведем, — подчеркнул депутат Государственной думы Николай Валуев. — На гербах городов, у политических партий медведь, может быть, и изображен, но это не государственная символика. Конечно, гербы городов можно приравнять к символике, но это в целом не будет отображать государство. Медведь ассоциируется с Россией, но пусть юристы с этим разберутся. Нет вероятности, что мы успеем решить эту ситуацию, хотя если есть возможность, то этот вопрос надо успеть разобрать до Олимпиады. Пусть это будет маленькая, но все-таки победа.

На русском языке в Токио можно будет разговаривать?

— Насколько я помню, было четкое решение, которое прописывало, что можно, а что нет, — заявил депутат Госдумы и глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Про медведей, птичек и рыбок там ничего не было. Вроде бы взрослые люди принимают решения. Может, на них жара так действует? Считаю, что принимать решения о запрете мишки — безумие. Уже не знают, до чего докопаться. Провокаторы. Они понимают, что синхронистки — лидеры нашей команды. Вот и пытаются их задеть. Но наши девчонки порвут на Олимпийских играх кого угодно и будут мировыми лидерами синхронного плавания.

— Это не просто похоже на абсурд, это двойные стандарты, — приводит ТАСС слова депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой. — В мире очень много команд, у которых на форме есть медведи. Давайте это все тоже запретим, это очень абсурдно выглядит и вызывает недоумение. Но есть правило, где международная федерация согласовывает форму. Там нет регламентов, приходится принимать на веру, что они знают, что делают. Дальше вопрос предвзятого отношения или непредвзятого. Значит, тот человек, который в международной федерации ответствен за согласование формы, получил некое указание и подул на воду.

— Запретить медведя? Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать? Это все перебор, разумеется. Сборной Украины по футболу разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты — я просто улыбнусь им в лицо, — добавила Журова в интервью РИА «Новости».

— Пусть это будет наша самая большая неприятность. Наша художница по купальникам Кристина Терентьева сейчас будет срочно шить по подтвержденным эскизам другие купальники, — рассказала РИА «Новости» тренер российских синхронисток Татьяна Данченко. — Безусловно, жаль, хорошие были эскизы, но мы хотим эту историю оставить позади, мы приняли эти рекомендации и идем дальше. Тратить на это силы нет никакого желания.