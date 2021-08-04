В среду две Светланы — Ромашина и Колесниченко — не оставили соперницам шансов в соревнованиях дуэтов.

До 4 августа 2021 года пятикратных олимпийских чемпионок в истории синхронного плавания было трое — Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Первые две успешно нашли себя на руководящих позициях в российском спорте, Ромашина же по-прежнему в строю. После Рио-2016 она на два года уходила в декретный отпуск, родила дочь, но уже в 2019 году триумфально вернулась в бассейн. Уверенно взяла три золота на чемпионате мира-2019 в Кванджу, включая победу в соло.

Игры в Токио должны стать ее лебединой песней. Никто не сомневался, что в столице Японии Светлана выиграет еще две медали высшего достоинства и станет самой титулованной спортсменкой в истории России. Перенос Олимпиады сильно расстроил москвичку: «Оставаться в спорте еще на сезон совершенно не входило в мои планы, — говорила Ромашина в интервью «СЭ». — Во-первых, мне действительно уже тяжело — и физически, и морально. Во-вторых, страшно переживаю, что дочка растет без меня. Для меня разлука с Сашей — нож в сердце. Я четко помню день, когда объявили о переносе Игр, — 24 марта 2020-го. В телефоне сохранилась фотография — заплаканная, прижимаюсь к ребенку, говорю: «Сашенька, еще год...» Хотя в тот момент не было уверенности, что продолжу карьеру».

Светлана продолжила. Практически прожила еще полтора года на базе «Озеро Круглое», тренировалась по девять часов в день и все-таки добралась до своей четвертой Олимпиады в роли абсолютного гегемона. Хотя нашим девушкам и пытались максимально затруднить жизнь. В середине июля Международный олимпийский комитет не согласовал Ромашиной и Колесниченко костюм с изображением медведя (из-за санкций ВАДА на использование государственной символики), во время квалификации им включили чужую музыку, а в финале с началом композиции произошла небольшая заминка... Многих спортсменов такая вереница негативных обстоятельств могла бы и смутить, но только не наших!

Им не надоело побеждать. На Олимпиаде-2016 Ромашина и Ищенко выиграли у китаянок 3,1 балла. В Токио — 3,5. Отрыв России от всего остального мира не сокращается, а даже растет. Ромашина, уже в статусе шестикратной олимпийской чемпионки, заплакала на подиуме, но в микст-зоне вновь настроилась на рабочий лад. Уже в четверг начнется подготовка к технической программе в группах. Учитывая, что после Токио Ромашина, скорее всего, закончит карьеру, 6 и 7 августа — последняя возможность увидеть гениальную спортсменку на официальных стартах.

И ее последнее награждение, где слез должно быть еще больше. Не только у самой Светланы.