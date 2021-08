Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big

Ставшая скандальной еще до старта программа наших синхронисток добралась до Игр.

Вряд ли вас удивит эта новость, но для протокола сообщить нужно. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко без проблем отобрались в финал соревнований по синхронному плаванию в дуэте с первым предварительным результатом и огромным отрывом. Но не все так просто. Во-первых, на Олимпиаде в Токио синхронное плавание официально называют теперь артистическим (и это первые Игры для вида спорта в новом статусе). А во-вторых, наш дуэт был на грани дисквалификации из-за долгого и тяжелого согласования музыки для выступления и купальников. МОК и FINA ревностно выискивали в предложенных вариантах запрещенные для демонстрации россиянкам символы государства, а наши в ответ пытались обойти систему и напомнить всему миру, из какой они страны. Так кто же победил?

Россиянки обыграли МОК и FINA в борьбе за самый русский номер

«С России из любви» — изначально должна была называться композиция, под которую плавают Ромашина и Колесниченко в Токио. Точнее, она так и называется — это психоделическая версия знаменитой «Калинки-Малинки» от популярной у зумеров группы Little Big. Музыку девушкам оставили, а вот ее название постфактум поменяли. Потому что иначе пришлось бы его демонстрировать на весь мир перед выступлением девушек, что и так не самые серьезные (по версии большинства западных журналистов) в адрес России антидопинговые санкции вообще бы обнулило. Скандала в МОК не хотели, поэтому выбрали такое странное решение — песню оставить, но самовольно ее переименовать. «With... from Love» — выдали телеплашки. А ведь изначальный посыл был в тонком лингвистическом юморе и отсылке на американскую классику 60-х, когда на экраны вышла очередная часть бондианы про приключения в СССР. Заглавная песня «From Russia with love» выиграла множество престижнейших музыкальных наград и на долгое время стала самой стойкой культурной ассоциацией Америки с Россией.

Но раз официально России на Олимпиаде в Токио нет, то и песни такой быть не может. А любовь — пожалуйста, причем, как мы видим в Японии, совершенно любая. Правда, в синхронном плавании пока не то что трансгендеров, даже микст-дуэты включить в программу не могут, хотя наш Александр Мальцев все продолжает надеяться на чудо. Видимо, ждут, когда хотя бы в этой дисциплине тотальное превосходство россиян остановят. В классических дуэтах, потому что надежды уже давно нет никакой, вот и все споры возникают только околоспортивные, а не в самом бассейне. Если по музыке ничья 1-1 в споре с МОК, то вот в борьбе за самый русский купальник в истории Олимпиад явно очко Покровской, Ромашиной и Колесниченко. Комиссия Международного олимпийского комитета запретила медведя как стереотипного символа России. При этом допустила использование в дизайне балалаек. Видимо, они уже из списка стереотипов о русских выпали. Две наши Светланы креативно подошли к вопросу и вышли в потрясающих нарядах, а затем еще и без единой грубой ошибки сыграли на этих балалайках, показав действительно запоминающуюся, яркую и молодежную программу!

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото AFP

Шесть лет назад скандал с программой привел к поражению

На самом деле даже хорошо, что споры вокруг новой программы Ромашиной и Колесниченко завершились «на берегу». Потому что в истории синхронного плавания уже был один неприятный инцидент, когда свои претензии FINA объявила уже постфактум и они напрямую повлияли на распределение призовых мест. Первое в истории выступление микст-дуэтов на чемпионатах мира пришлось на турнир в Казани. Наш Мальцев вместе с Дариной Валитовой исполнил отличную вариацию «Катюши» в воде. Возлюбленная молодого солдата Валитова провожала Мальцева на войну — очень трогательно и красиво. Но федерация плавания жест не оценила и выступила с критикой «пропаганды милитаризма» в спорте. В результате наши получили балл штрафа и сотые балла проиграли американцам. Надо ли говорить, что весь остальной чемпионат только об этом скандале и говорили.

Видимо, уроки учли как представители сборной России, так и FINA. Поэтому олимпийская презентация программы прошла без каких-либо инцидентов, к тому же качество исполнения и высочайший уровень мастерства Ромашиной и Колесниченко не давали судьям даже малейшего шанса хоть как-то ограничить их в высоких оценках. Да и наши конкуренты не сказать, что радовали чистыми выступлениями. В технической программе набор элементов одинаковый для всех участников, поэтому огромная разница в возможностях наших русалочек и всех остальных видна невооруженным глазом.

Синхронное плавание делают аналогом фигурного катания

Кстати, интересное наблюдение — синхронное плавание все активнее хотят сделать летним аналогом фигурного катания. Меняют правила, стараясь их сделать более понятными и объективными. Усиливают конкуренцию и всеми силами пытаются остановить доминирование российских синхронисток. Многие восприняли недавнюю революцию в этом виде спорта — а именно его переименование из синхронного плавания в артистическое — как еще один шаг в борьбе с оккупацией верхней строчки пьедестала подопечными Татьяны Покровской. Хотя федерация водных видов спорта объясняет нововведения желанием добавить в спорт больше женственности и грации.

И хоть наша сборная всегда делала ставку именно на синхронность, во-первых, по факту судьями меньше цениться она не стала, а во-вторых, те же Ромашина с Колесниченко абсолютно универсальные спортсменки. Нужно показать артистизм? Пожалуйста. Добавить синхронности? Вопросов нет. Сложно даже представить, что может помешать нашим девушкам завоевать золото, а Ромашиной — стать семикратной олимпийской чемпионкой. Даже ковидная сборная Греции больше риска не представляет — МОК выставил всю делегацию страны в синхронном плавании на улицу. В прямом смысле — Олимпийскую деревню они обязаны покинуть в ближайшие часы.