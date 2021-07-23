Синхронное плавание на Олимпийских играх: Светлана Ромашина идет за рекордом

Рассказываем, как пройдут соревнования в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио и где смотреть выступления спортсменок.

Синхронное плавание, наравне с художественной гимнастикой, — это тот вид спорта, в котором Россия почти гарантированно должна брать золотые медали на Олимпиаде. Здесь выступают только женщины, хотя на чемпионатах мира мужчинам тоже разрешено участвовать в категории смешанных дуэтов. На Олимпийских играх разыгрывается всего два комплекта наград — в соревнованиях дуэтов и групп. Синхронное плавание появилось в программе Игр в 1984 году, и все медали традиционно распределялись между тремя странами — США, Канадой и Японией. Начиная с 2000 года в этом виде спорта доминирует Россия, уже 16 лет не отдавая никому первые места.

Синхронное плавание на ОИ: история выступлений сборной России

Российские спортсменки не проигрывают на Олимпийских играх с 2000 года, все это время тренируясь под руководством Татьяны Покровской. Наталья Ищенко, Светлана Ромашина и Анастасия Давыдова завоевали по пять золотых наград, Анастасия Ермакова — четыре, Ольга Брусникина и Мария Киселева — три. Из всех этих синхронисток на Олимпиаде-2020 выступит Светлана Ромашина, которая к концу Игр может стать семикратной чемпионкой. Она будет выступать в дуэте со Светланой Колесниченко и в составе группы.

Российские синхронистки. Фото Getty Images

Синхронное плавание на ОИ-2020: соперники российских синхронисток

Среди фаворитов в дуэтах, помимо россиянок, серебряные призеры чемпионата Европы и бронзовые призеры чемпионата мира украинки Марта Федина и Анастасия Савчук и сестра Александри из Австрии. В соревнованиях групп на медали претендуют команды Китая, Японии, Испании и Италии.

Синхронное плавание на ОИ в Токио: даты и место проведения соревнований

Изначально Олимпийские игры должны были состояться в 2020, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Выступления спортсменок пройдут со 2 по 7 августа в Токийском центре водных видов спорта, построенном в приморском парке Тацуми-но-Мор. Вместимость объекта — 15 000 человек, хотя соревнования пройдут без зрителей.

Синхронное плавание на ОИ в Токио: расписание турнира

2 августа, 13:30 Дуэты, произвольная программа, предварительный этап

3 августа, 13:30 Дуэты, техническая программа

4 августа, 13:30 Дуэты, произвольная программа, финал

6 августа, 13:30 Группы, техническая программа

7 августа, 13:30 Группы, произвольная программа, финал

Время начало соревнований — московское

Российские синхронистки. Фото Getty Images

Синхронное плавание на ОИ-2020: формат соревнований

Соревнования на Олимпиаде проводятся в двух видах — выступлениях дуэтов и групп. Всего в турнире примет участие 104 спортсменки — 21 дуэт и 10 групп. От одной страны может быть заявлена один дуэт и одна группа, хотя максимальное количество участниц в команде — восемь человек.

Выступления дуэтов и групп делится на два вида — техническую и произвольную программы. Обязательные требования для бассейна, в котором выступают спортсменки: глубина — 3 метра, ширина — 20 метров, длина — 25 метров.

Техническая программа длится 2 минуты 50 секунд и должна включать в себя последовательность из пяти элементов. Произвольная программа может быть от трех до четырех минут и не ограничена с точки зрения музыки и хореографии. Главное требование к синхронисткам — умение выполнять определенные движения ногами, когда голова находится под водой.

Спортсменок оценивает 15 арбитров — всего три судейские бригады. В технической программе первые смотрят на техническое исполнение, вторые — на хореографию, музыку и синхронность, третьи — на предписанные элементы. В произвольной программе третья бригада ставит оценки за сложность.

Российские синхронистки. Фото Getty Images

Синхронное плавание на ОИ-2020: состав сборной России

В состав российской команды по итогам предолимпийских соревнований вошли:

Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко (будут выступать в турнире дуэтов и групп)

Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина (выступают в соревнованиях групп)

Вероника Калинина (запасная)

Синхронное плавание на ОИ в Токио: нейтральный статус

В связи с допинговых скандалом сборная России будет выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России с аббревиатурой ROC. На одежде спортсменов и членов делегации не должно быть изображения флага страны, но могут быть цвета российского флага. Перед Олимпиадой в Токио синхронистки хотели изобразить на купальниках медведей, но в МОК запретили это делать, сочтя, что это животное ассоциируется с Россией. По этой же причине вместо гимна страны не разрешили использовать музыку из песни «Катюша» — во время церемоний награждений будет играть Концерт №1 для фортепьяно с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Синхронное плавание в Токио-2020: где смотреть трансляции

Бесплатные прямые эфиры, записи можно будет увидеть на обновленном приложении Первого канала для смартфонов. Оно позволит смотреть на одном экране несколько прямых эфиров. Первый канал планирует показать финалы в соревнованиях дуэтов. Возможно, группы покажет один из каналов холдинга «Матч ТВ», а также телеканал «Россия 1».