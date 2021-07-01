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Валуев — о запрете выступать синхронисткам в купальнике с медведем: «Пусть юристы с этим разберутся»

14:53
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио.

«У нас нет государственной символики с медведем. На гербах городов, у политических партий медведь, может быть, и изображен, но это не государственная символика. Конечно, гербы городов можно прировнять к символике, но это в целом не будет отображать государство. Медведь ассоциируется с Россией, но пусть юристы с этим разберутся. Нет вероятности, что мы успеем решить эту ситуацию, хотя, если есть возможность, то этот вопрос надо успеть разобрать до Олимпиады. Пусть это будет маленькая, но все-таки победа», — сказал Валуев «СЭ».

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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