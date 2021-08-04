Украинская спортсменка назвала отношения с Россией «милыми»

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук рассказали об отношении с российской сборной и влиянии на них политики.

Савчук:

— Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью.

Федина:

— Девочки [Колесниченко и Ромашина] так хорошо с нами общаются, мы с ними лучшие подружки. Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас все очень мило и по-доброму.

Федина и Савчук заняли третье место, Ромашина и Колесниченко выиграли золото. Во время церемонии открытия диктор перепутал Россию и Украину.