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Украинская спортсменка назвала отношения с Россией «милыми»

16:17
Марта Федина и Анастасия Савчук. Фото Getty Images
Марта Федина и Анастасия Савчук. Фото Getty Images
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Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук рассказали об отношении с российской сборной и влиянии на них политики.

Савчук:

— Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью.

Федина:

— Девочки [Колесниченко и Ромашина] так хорошо с нами общаются, мы с ними лучшие подружки. Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас все очень мило и по-доброму.

Федина и Савчук заняли третье место, Ромашина и Колесниченко выиграли золото. Во время церемонии открытия диктор перепутал Россию и Украину.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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