Украинская спортсменка назвала отношения с Россией «милыми»
16:17
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук рассказали об отношении с российской сборной и влиянии на них политики.
Савчук:
— Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью.
Федина:
— Девочки [Колесниченко и Ромашина] так хорошо с нами общаются, мы с ними лучшие подружки. Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас все очень мило и по-доброму.
Федина и Савчук заняли третье место, Ромашина и Колесниченко выиграли золото. Во время церемонии открытия диктор перепутал Россию и Украину.
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