Синхронное плавание, произвольная программа групп: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
11:30
7 августа в Токио (Япония) женская сборная России по синхронному плаванию выступит с произвольной программой в финале турнира среди групп на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.30 (мск).
В группе сборной России выступят: Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Вероника Калинина (запасная).
Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка, Колесниченко — двукратная.
Следить за онлайн-трансляцией финала произвольной программы среди групп можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».
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