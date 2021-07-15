Синхронистка Шишкина рассказала, как проходит последний сбор перед Олимпиадой в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как проходит предолимпийский сбор сборной России.

«Предолимпийский сбор. Вот мы и на гостеприимной бурятской земле, в Улан-Удэ. Здесь нам предстоит отработать две недели и уже отсюда отправиться на Олимпийские игры в Токио.

Зачем это нужно и почему именно Улан-Удэ? В первую очередь это нужно для того, чтобы привыкнуть к смене часовых поясов. Разница во времени между Москвой и Токио +6 часов, между Москвой и Улан-Удэ +5 часов. Переживем джетлаг здесь, чтобы на соревнованиях уже чувствовать себя комфортно.

Во-вторых, здесь прекрасный бассейн, который полностью подходит для наших тренировок. Его глубина 3 метра, а это очень важно для выполнения поддержек в группе. Ведь дна касаться нельзя. Плюс он большой по своей акватории, это тоже важно для отработки перемещения по всей площади бассейна.

Живем мы в центре города, но выходить из гостиницы не намерены. Все это ради нашей же безопасности. Поэтому маршрут будет такой: гостиница — автобус — бассейн и обратно. Это и называется «в пузыре». В моем номере есть балкон, буду гулять там, тем более что погода просто отличная.

Вот она, та самая финишная прямая. Осталось совсем немного», — написала Шишкина в Instagram.

Синхронистка Алла Шишкина в составе сборной России дважды выигрывала Олимпийские игры (2012 года в Лондоне и 2016-го — в Рио-де-Жанейро) и 15 раз становилась чемпионкой мира.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.