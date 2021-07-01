Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала «СЭ», как отреагировала сборная России на решение запретить элемент медведя на купальниках.

«Нас это возмутило, когда мы только об этом узнали. Это так странно... Медведь обитает во многих странах, не только в России. Это может быть вообще любой медведь! Гризли, панда и еще кто угодно... Но именно нашей стране запретили.

Мы сейчас не в том положении, чтобы спорить с МОК, что вот мы медведя не уберем. Если они прислали указание убрать, то что делать? Будем ждать тогда, когда с нас снимут все ограничения. Мы в раздевалке повозмущались, и все. Главное — это выступить хорошо", — сказала Шишкина «СЭ».

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Игры стартуют 23 июля. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград: у дуэтов и в группах.