Синхронистка Шишкина: «Не стоит вешать олимпийские медали заранее»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Токио.

«Не стоит вешать медали заранее. Да, последние пять Олимпийских Игр российское синхронное плавание уверено держит первое место. Да, у нас самые лучшие тренеры и самые сильные спортсмены. Да, мы пашем по 10 часов в день, 10 месяцев в году.

Но! Спорт — это спорт и он, подчас не предсказуем. Я уже рассказывала вам о спортсменке из японской команды, которая потеряла сознание в финале Олимпийских Игр 2008 года, рассказывала про травмы в синхронном плавании, про отключение музыки и многое, многое другое.

Поэтому когда вы говорите: «Записываем в копилку вашу медаль», помните, что вы тем самым обесцениваете ту работу, те, пот, кровь, слезы и лишения, через которые мы проходим, чтобы заработать эти самые медали.

И мы никогда не думаем, что едем на соревнования только за золотом, мы всегда едем бороться. Делать все возможное, чтобы показать тот уровень, который мы наработали за время тренировок. Потому что спорт не предсказуем. И случиться может все, что угодно. Если хотите поддержать, не пишите, что уверены в победе. Напишите, что будете за нас молиться и верить только в лучшее", — написала Шишкина в Instagram.

Синхронистка Алла Шишкина в составе сборной России дважды выигрывала Олимпийские игры (2012 года в Лондоне и 2016-го — в Рио-де-Жанейро) и 15 раз становилась чемпионкой мира.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.