Шишкина сообщила, что сборной России практически сшили новые купальники после запрета изображения медведя
16:09
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала ситуацию с запретом российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя.
«Мы давно уже об этом знаем. Девочкам уже практически новые купальники сшили», — сказала Шишкина «СЭ».
Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. Игры стартуют 23 июля. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград: у дуэтов и в группах.
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