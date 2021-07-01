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Шишкина сообщила, что сборной России практически сшили новые купальники после запрета изображения медведя

16:09
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала ситуацию с запретом российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя.

«Мы давно уже об этом знаем. Девочкам уже практически новые купальники сшили», — сказала Шишкина «СЭ».

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. Игры стартуют 23 июля. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград: у дуэтов и в группах.

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Данил Алешин все материалы автора

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