Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала о последствиях инцидента в квалификации произвольной программы на Олимпийских играх в Токио. В понедельник, 2 августа, во время выступления российского дуэта Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко ответственный сотрудник запустил не ту композицию, а после паузы включил ее снова. В ожидании начала своей музыки девушки для представления программы «Пауки» оставались в сложной позе на «суше».

«Заиграла не их музыка. Потом она выключилась и заиграла снова. Девочки даже не шелохнулись и спокойно ждали своей мелодии. Раздался свисток, потом два свистка, потом шепот рефери: «Светланааааа...» И только тогда наши девчонки повернули голову и встали. Света Ромашина даже сообразила поклониться судьям в такой стрессовой ситуации, это было просто прекрасно. Они спустились с помоста и вышли заново, снова встали в позу и когда, наконец, заиграла их музыка, прыгнули в воду», — написала Шишкина в своем Instagram.

Она отметила, что программу россиянки выполнили блестяще. По ее мнению, после такого стресса мало кто смог бы так собраться. Шишкина призналась, что на трибунах был шок, а она сама расплакалась из-за эмоций после чисто выполненной дуэтом программы.

«Мы встретили их тренеров, Татьяна Данченко была вся в слезах и еще долго не могла их остановить. Сказать, что это был не самый лучший подарок на день рождения — это ничего не сказать. Я очень рада, что все закончилось благополучно и девочки после полуфинала первые. Диджей извинился и сказал, что это была ошибка компьютера», — заметила Шишкина.

Также она сообщила: «Только что разговаривала с диджеем, который вчера включал музыку, он попросил прощения. Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице».

Финал произвольной программы дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде-2020 пройдет в среду, 4 августа. Начало — 13.30 (время московское).